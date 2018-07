Homem é morto a tiros em morro com UPP no Rio Um homem de 41 anos foi assassinado a tiros dentro de casa, na madrugada de hoje, no alto do morro da Formiga, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. A comunidade conta com uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) desde julho do ano passado. O entregador de jornais Marcelo Santos Nicolau foi assassinado em frente à esposa.