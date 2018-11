Homem é morto a tiros em São Vicente, litoral paulista

PMs da 1ª Companhia do 39º Batalhão do Interior(BPM/I), foram acionados por testemunhas que ouviram um disparo de arma de fogo e perceberam a fuga de um veículo, do qual teriam partido os disparos. Mesmo encaminhada ao Centro Referência em Emergência e Internação (CREI), a vítima, que quando foi estava na mesma região onde morava, não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de São Vicente. Não se sabe ainda o que motivou o crime.