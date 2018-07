Homem é morto a tiros na Favela da Rocinha

Fernandes já tinha passagens pela polícia por furto e porte ilegal de armas. Moradores da Rocinha contaram aos policiais que, no dia 29 de fevereiro, Fernandes foi esfaqueado na comunidade pelo pai de uma adolescente que ele teria tentado estuprar. O rapaz também era suspeito de integrar a quadrilha liderada pelo traficante Erismar Rodrigues Moreira, o Bem-Te-Vi, assassinado em outubro de 2005.

Ocupada pela Polícia Militar em novembro de 2011, a Rocinha tem sido palco de homicídios e de confrontos entre traficantes. Na última segunda-feira, Vanderlan Barros de Oliveira, o Feijão, presidente da Associação de Moradores do Bairro Barcelos, uma das entidades comunitários da Rocinha, foi assassinado. Nos últimos 40 dias foram registrados pelo menos oito homicídios no bairro da zona sul do Rio.