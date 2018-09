Homem é morto após assalto em Caraguatatuba Um homem de 46 anos morreu após um assalto em Caraguatatuba, no litoral de são Paulo. Os dois suspeitos ainda não foram presos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Avelino Ferreira Filho passava por uma rua residencial no bairro de Perequê Mirim com a mulher e a filha de dois anos, quando viu dois assaltantes saírem de uma casa armados.