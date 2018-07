Uma discussão terminou em morte na noite de desta segunda, 1º no bairro da Casa Verde, na zona norte de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, Leandro José da Silva, de idade não divulgada, foi morto com uma facada no peito por Márcio Neres dos Santos, de 29 anos. O caso foi registrado no 40º Distrito Policial (Vila Santa Maria).