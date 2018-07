Homem é morto na frente da família durante roubo em SP

A vítima, João Braga, tinha cerca de 35 anos e trabalhava como colorista. Sua mulher contou à polícia que os bandidos chegaram a pé e que Braga não reagiu, mas foi baleado três vezes no peito. Ele chegou a ser encaminhado com vida ao Hospital Santa Marcelina, mas não resistiu aos ferimentos. O filho do casal presenciou a cena no banco de trás do carro, que não foi roubado. O crime foi registrado no 50º Distrito Policial (Itaim Paulista).