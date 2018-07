Homem é morto na Grande SP após briga em baile funk

Segundo a PM, o casal foi atacado depois de sair do baile, onde teve uma briga com várias pessoas. O crime ocorreu na Rua Prudente de Moraes, esquina com a Ruici Ferraz Alvim, no bairro Jardim Promissão. Eles estavam em um VW Voyage Sport, de acordo com a Polícia Militar, que foi acionada às 2h30 pelo 190. A equipe da 2º Cia do 24º Batalhão informou que não havia testemunhas no local.

O corpo de Cardoso, que segundo a polícia era desempregado, foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Diadema para análise. O caso foi registrado como homicídio qualificado e tentativa de homicídio no 3º DP de Diadema, mas o inquérito será conduzido pelo 2º DP da cidade.