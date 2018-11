Homem é morto na Mooca após reclamar de barulho

Wesley Alves da Silva, vulgo "Mineiro", discutia com duas mulheres em frente a uma pizzaria na Rua Barão de Jaguara, nº 185, quando William Borges de Araújo, 26 anos, ajudante de pedreiro, morador da casa ao lado, foi até a calçada e reclamou do barulho, segundo a polícia.

Wesley deixou o local, voltou com uma arma em punho e baleou William quatro vezes. Após ser atingido, William chegou a correr por 50 metros, mas caiu do outro lado da rua, em frente a um bar, e morreu no local.

Wilson de Souza Carvalho, 38 anos, tentou impedir o crime e levou dois tiros. Ele foi levado com vida ao hospital Dom Pedro. O caso foi registrado no 8º DP (Brás) e o criminoso está foragido.