Homem é morto pela família e jogado em poço

As duas mulheres justificaram o crime alegando que o padrasto tentara estuprar Silvani. O crime aconteceu no dia 26 de outubro, na casa da família, zona rural do município, mas o corpo só foi encontrado após a confissão das duas mulheres. Parentes da vítima denunciaram seu desaparecimento à polícia. O homem foi morto com golpes de faca e de barra de ferro.

O Corpo de Bombeiros precisou da ajuda de uma equipe da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) para reduzir o nível da água no poço e resgatar o cadáver. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Sorocaba. Mãe e filha foram autuadas por homicídio e levadas para a Cadeia Feminina de Votorantim.