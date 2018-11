Santos, que já havia sido preso três vezes por tráfico de drogas, foi morto com sua própria arma, um revólver calibre 38 - com o qual, segundo as jovens, ele as ameaçava, para que não contassem a ninguém o que fazia. As adolescentes teriam esperado o pai dormir antes de pegar a arma. De acordo com o relato, a enteada, mais velha, disparou primeiro. A filha atirou duas vezes contra o pai, que morreu no local.