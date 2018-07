Homem e mulher são baleados no carro nos Jardins

De acordo com a Polícia Militar (PM), os tiros foram disparados contra o automóvel quando ele estava parado no sinal vermelho. Segundo a PM, a corporação recebeu uma ligação no Disque-Denúncia na qual uma testemunha afirmava que o atirador saiu de um veículo de trás do Voyage, efetuou os tiros da calçada e fugiu a pé.

Moradores e comerciantes da área disseram que o caso pareceu uma tentativa de execução. Um comerciante relatou que o atirador se dirigiu, calmamente, à Rua Pamplona depois de efetuar os disparos. No caminho, ainda teria dito: "Fica na sua. É mais um judas no inferno." Conforme a testemunha, o homem aparentava ter entre 40 e 50 anos e vestia uma camisa do time italiano Inter de Milão. Outro comerciante também afirma ter visto o suspeito fugir. "Escutei os disparos e as motos que estavam passando começaram a acelerar. Aí eu vi um homem branco caminhando calmamente e colocando uma arma na cintura." O caso foi registrado no 78º Distrito Policial (Jardins).