Homem é preso acusado de abusar da própria filha

O comerciante Luiz André Moreira Garcia, 35 anos, foi preso por policiais da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) na noite desta quinta-feira, 16, acusado de abusar sexualmente da filha de 15 anos. De acordo com as investigações, a menina sofreu abuso dos oito aos 11 anos. A denúncia, de acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Civil, foi feita pela própria vítima.

Na tarde de quinta-feira, 16, os policiais foram até a Ilha de Paquetá, onde Luiz do Gás, como também é conhecido, morava quando cometeu os abusos. Ele foi preso em Quintino, na zona norte do Rio, para onde se mudou depois de saber que tinha sido denunciado pela filha.

A 29ª Vara Criminal da Capital expediu mandado de prisão temporária por 30 dias contra Garcia. Ele responderá por estupro de vulnerável e pode ser condenado a pena de oito a 15 anos de reclusão.