Homem é preso acusado de degolar o filho de 1 ano no RJ Um homem de 19 anos foi preso, na noite do domingo, 05, no Rio de Janeiro, acusado de ter degolado o próprio filho, de 1 ano, com um pedaço de telha de amianto. O crime ocorreu na Favela do Batan, em Realengo, zona oeste, que possui uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP).