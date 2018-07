Homem é preso ao tentar embarcar com 179 canários Um homem foi preso na madrugada deste domingo, no Aeroporto dos Guararapes, no Recife, quando tentava embarcar para Brasília com 179 canários da terra. Severino de Souza Rocha, vigilante, 25 anos, não tem antecedentes criminais e mora no município de Orobó, no sertão pernambucano. Ele disse à Polícia Federal que iria receber R$ 1 mil para fazer o transporte. Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência pelo crime contra o meio ambiente e ele foi liberado depois de pagar fiança de R$ 200,00. As aves, da fauna silvestre, foram encaminhadas para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) e serão reintroduzidos na natureza.