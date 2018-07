Homem é preso após arrastar a filha pelos cabelos Um homem foi preso hoje depois de arrastar a filha de 20 anos pelos cômodos da casa, puxando-a pelos cabelos, em Araçoiaba da Serra (SP). O autor da agressão, Emílio Miquelino, de 44 anos, foi autuado em flagrante com base na Lei Maria da Penha. O crime aconteceu no bairro de Jundiaquara, na zona rural do município.