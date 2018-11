Homem é preso após assaltar 12 vezes o mesmo banco

O assaltante foi abordado no interior do estabelecimento depois de ter assaltado um homem de 54 anos. Com ele, foram encontradas joias e relógios da vítima. A polícia apreendeu o revólver calibre 38 com a numeração raspada usado pelo bandido.

O preso foi levado ao 8º Distrito Policial da cidade. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que a participação dele nos outros assaltos foi constatada por meio de imagens de do circuito interno do banco. O assaltante está preso na cadeia pública do município.