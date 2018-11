Homem é preso após atirar televisão pela janela em SP

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, durante uma discussão com a esposa e seu filho, o homem atirou o televisor, de 32 duas polegadas, pela janela. O aparelho explodiu no térreo do edifício, mas não feriu ninguém.

Foi solicitada perícia para o local e para a cédula de identidade do indiciado, que apresentava um nome diferente. O caso foi registrado no 5º Distrito Policial (DP) como explosão e perigo para a vida ou saúde de outrem.