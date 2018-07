Homem é preso após engolir preservativos com cocaína

A prisão foi decretada após Pedro Antonio Penafiel Chenchem dar entrada no Hospital Municipal de Urgências (HMU), por volta das 20h30. Ao ser interrogado pelos guardas, confessou que portava no estômago preservativos com cocaína líquida. Ele expeliu 33 camisinhas no hospital e 35 anteriormente em uma casa onde a droga foi entregue.

Chechem chegou de Lima, no Peru, no último dia 23 e teria recebido US$ 1 mil para realizar o trabalho. Segundo a GCM, o homem já havia transportado drogas para Argentina, Chile e Peru. Ao todo ele portava 750 gramas da droga.