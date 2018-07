Homem é preso após subornar policiais com R$ 100 Um homem foi preso na madrugada de hoje em Caucaia (CE) após tentar subornar os policiais rodoviários federais com R$ 100. João Batista Lobo, de 46 anos, foi abordado pelos policiais na altura do km 5 da Rodovia BR-222, que constataram que ele era inabilitado e que o último licenciamento do veículo era do exercício de 2007.