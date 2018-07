Homem é preso com 35 quilos de cocaína em Bauru

A droga estava escondida dentro do para-choque dianteiro da picape, que foi abordada por policiais do 2º Batalhão no km 354 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), próximo ao entroncamento com a Rodovia Marechal Rondon (SP-300). Segundo a Polícia Rodoviária, o veículo estava no acostamento, pois o motorista havia confundido o acesso e resolveu parar para rever a rota.

Ao passarem ao lado da Hilux, os policiais desconfiaram do condutor e resolveram abordá-lo. Uma revista minuciosa na picape foi feita após alguns minutos de conversa com o até então suspeito.

Autuado em flagrante pela Polícia Civil, o acusado, cuja identificação não foi fornecida, disse que a cocaína havia sido adquirida em Mato Grosso e que seria entregue a uma terceira pessoa em Campinas, também no interior de São Paulo.