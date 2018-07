Homem é preso com 600 pedras de crack em Maringá Um homem de 27 anos foi preso em flagrante, nesta quarta-feira, 8, com cerca de 600 pedras (130 gramas) de crack, além de uma pequena quantidade de maconha, informou a Polícia Civil do Paraná. A prisão ocorreu na cidade de Maringá, no interior do Estado.