Homem é preso com bala de canhão em casa em SP A Polícia Militar prendeu um suposto traficante que guardava em casa uma bala de canhão de uso exclusivo das Forças Armadas, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Em sua residência, no Rio Bonito, zona sul da capital paulista, além do projétil de canhão, foram encontradas 290 gramas de cocaína e uma espingarda calibre 28 com a numeração raspada. Durante patrulhamento de rotina, os PMs abordaram o suspeito, que disse estar sem nenhum documento na carteira. Com isso, os policiais resolveram revistar sua casa, onde encontraram o material apreendido. O suspeito foi preso em flagrante, encaminhado para o 48º Distrito Policial e responderá por tráfico de drogas e porte ilegal de arma.