Homem é preso com cargas roubadas na Praia Grande O soldador Amadeu Correia, de 52 anos, foi preso em flagrante na sexta-feira, (11), no Jardim Melvi, em Praia Grande, no litoral sul de São Paulo, por receptação de carga roubada. O local foi encontrado através de rastreamento de um dos caminhões roubados. O representante da empresa do caminhão que transportava ferro fundido, avaliado em R$ 35 mil, avisou a polícia que o sistema de rastreamento mostrava o local onde o caminhão, roubado um dia antes, estava.