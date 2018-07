Homem é preso com dinheiro falsificado A Polícia Federal aprendeu R$ 4 mil em notas falsas de R$ 50,00 - do novo modelo colocado em circulação recentemente pelo Banco Central - em poder de um homem no estacionamento da agência dos Correios do bairro de San Martin, no Recife. Ele tinha acabado de receber o envelope com dinheiro falso via sedex, na noite da sexta-feira, quando foi abordado por policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes. As 80 cédulas de R$ 50,00 teriam sido enviadas por um falsificador de São Paulo.