Homem é preso com droga e munições no interior do PR Um cabeleireiro foi preso nesta madrugada na rodovia BR-277, em Laranjeiras do Sul (PR), transportando 117 quilos de maconha e mais de 300 munições, entre elas 104 do calibre 9 milímetros, de uso exclusivo das Forças Armadas, e 200 de calibre 22. A droga e as munições estavam em compartimentos escondidos em diversas partes de uma Pampa.