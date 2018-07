Homem é preso com equipamentos de rádio no RS

SÃO PAULO - Um homem foi preso em flagrante nesta segunda-feira, 23, por comercializar modems utilizados para transmissão de rádio no centro de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Centenas de equipamentos de propriedade da Oi Brasil Telecom foram apreendidos no estabelecimento comercial do preso. O homem foi levado para a Delegacia de Polícia de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio de Serviços Delegados (DRCP) e autuado por receptação qualificada.

A Polícia Civil investiga se os objetos foram desviados de uma empresa terceirizada.