Homem é preso com farto material pornográfico no DF Um homem de 64 anos foi preso hoje durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em Sobradinho, no Distrito Federal, com grande quantidade de material pornográfico infanto-juvenil. Segundo a polícia, a apreensão foi uma das maiores de material pornográfico dessa natureza feita pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). O envolvido, que é aposentado, é suspeito de produzir e vender fotografias e filmes de crianças e adolescentes. Os agentes localizaram e apreenderam CDs, DVDs, fitas VHS, revistas, HDs e um notebook.