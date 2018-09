Homem é preso com joias e dinheiro roubados no Itaú O pedreiro Marco Antônio Rodrigues dos Santos, de 29 anos, foi preso na noite de ontem, na Vila Siqueira, zona norte de São Paulo, com parte do material roubado dos cofres particulares do banco Itaú, na Avenida Paulista, no fim do mês passado. Segundo o Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic), o detido é irmão do cabeleireiro Francisco Rodrigues dos Santos, o Chico, de 45 anos, identificado como um dos responsáveis pelo roubo e que está foragido.