Homem é preso com mais de R$ 56 mil em notas falsas

Na abordagem policial, o homem ficou nervoso e negou ter alguma mala no bagageiro de um ônibus que saía da cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero com destino a Lagoa Grande, em Pernambuco.

A PRF comparou o tíquete do homem com o controle do motorista e pediu para abrir o bagageiro. Dentro das bolsas, a PRF encontrou fraldas com peso acima do comum. As notas falsas estavam escondidas dentro das fraldas. O homem disse trabalhar como camelô. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para Polícia Federal.