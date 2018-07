Homem é preso com R$ 14 mil em notas falsas em SP Um homem foi preso em flagrante com R$ 14,8 mil em notas falsas, no município de Santa Isabel, na região metropolitana de São Paulo. Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordaram o carro do suspeito na altura do km 184 da Rodovia Presidente Dutra, por volta das 16 horas de ontem. O motorista do veículo entrou em contradição sobre o destino da viagem que fazia e os policiais decidiram vistoriar o carro.