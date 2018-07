Homem é preso com R$ 14 mil em notas falsas em SP

O suspeito, acusado por falsificação de moeda, foi detido durante fiscalização na altura do km 184 da rodovia. O motorista do veículo Fiat Palio entrou em contradição diversas vezes sobre o destino da viagem que fazia. Os policiais descobriram um compartimento no painel do automóvel e encontraram sacolas plásticas contendo R$ 14.800,00 em notas de 100 do modelo novo, todas falsas.

O motorista confessou que se tratava de cédulas falsificadas. Segundo suas informações, ele teria comprado as notas em São Paulo pelo preço de R$ 100,00 cada 5 notas e as revenderia no Rio de Janeiro por R$ 100,00 cada 3 notas. A falsificação era bem feita, mas algumas cédulas possuíam a mesma numeração de série, atestando o crime.

Sua namorada, que seguia junto no veículo, disse que não sabia do dinheiro. Ela foi ouvida e liberada em seguida pela Polícia Judiciária. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Santa Isabel.