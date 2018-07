Homem é preso com R$ 4 mil em notas falsas Cerca de R$ 4 mil em notas falsas foram encontradas na noite desta sexta-feira pela Polícia Rodoviária na região de Araçatuba, em São Paulo. Durante fiscalização de rotina, cerca de 80 cédulas de R$ 50 foram achadas em um ônibus, que saiu de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com destino a Taguatinga, no Distrito Federal. De acordo com policiais, o lote foi encontrado sob uma poltrona do coletivo.