Homem é preso depois sacar faca em trem de Londres

Um homem foi preso depois de sacar uma faca em uma linha de trem de Londres, ferindo um passageiro neste sábado de manhã.

Segundo a polícia, havia alguns passageiros no trem da Docklands Light Railway (DLR), que circula pelo leste da cidade, quando um se tornou agitado,brandindo a faca.

Todos os passageiros, menos um, que ficou levemente ferido, saíram ilesos do vagão do trem.

O incidente ocorreu pouco depois das sete da manhã, entre as estações de Shadwell e Limehouse. O homem foi preso pela polícia uma hora depois.

Os serviços do DLR e C2C (outra linha de trem) foram suspensos na área.

Trem sem motorista

Em um comunicado, a Polícia do Transporte Britânica (BTP, na sigla em inglês) afirmou: "As 07h07 a Polícia do Transporte Britânica foi alertada de que um homem perturbado havia sido visto com uma faca a bordo de um trem da linha DLR entre as estações de Shadwell e Limehouse".

"Oficiais da BTP e da Polícia Metropolitana compareceram ao local e às 08h22 o homem foi detido pela polícia."

"Um membro do público ficou ferido durante o processo, mas acredita-se que sejam ferimentos leves."

Os trens da Docklands Light Railway não têm motorista. Em vez disso, eles são operados por um sistema computadorizado a partir de um centro de controle onde há funcionários o dia inteiro.

Há sempre um funcionário da empresa a bordo de todos os trens, para dar informação e assistência aos passageiros, segundo o site do sistema de transportes de Londres.

Todas as estações de DLR têm alarmes para os passageiros, circuito interno de TV e são patrulhadas por funcionários, afirma o site. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.