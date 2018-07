Homem é preso duas vezes em quatro dias no Paraná Um homem, de 38 anos, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) duas vezes nos últimos quatro dias, no Paraná. A última ocorreu na madrugada de hoje na Rodovia BR-277, em Santa Terezinha de Itaipu. Ele estava dirigindo um veículo roubado. O passageiro do carro, de 25 anos, também foi preso.