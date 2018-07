Homem é preso em flagrante por abuso de menor no Rio

Identificado como Carlos Aberto Silva Martins, ele teria oferecido uma bicicleta para a menina, segundo depoimento dela, acompanhada da mãe, de acordo com a Polícia Civil.

Testemunhas chamaram a polícia quando presenciaram o abuso, que aconteceu dentro do carro do homem, que estava estacionado na Rua Nelson Mandela. Martins, segundo a polícia, foi autuado por estupro de vulnerável, que se caracteriza pela prática de qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos. A pena para esses casos é de reclusão de oito a 15 anos.