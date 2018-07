Homem é preso em Minas com cocaína no estômago Um homem foi preso na noite de ontem ao desembarcar na rodoviária de Belo Horizonte com 100 cápsulas de cocaína no estômago. Segundo a Polícia Federal (PF), o homem chegava da cidade de Ponta Porã (MS) e trazia a droga para o Estado de Minas Gerais agenciado por um jovem promotor de eventos, morador da zona sul da capital.