Homem é preso em Olinda após sequência de furto e roubo

Na manhã de hoje, Adelmo Caetano Ferreira furtou um trator com rolo compressor de uma obra na Avenida Presidente Kennedy, no bairro dos Bultrins. Depois, dirigiu até o bairro vizinho de Bairro Novo e invadiu uma agência do Bradesco, na avenida Getúlio Vargas, derrubando a grade e a porta de vidro de acesso à agência. Em seguida, sem tentar assaltar a agência, roubou um Ford Ka de uma mulher, dizendo que precisava fugir.

Com duas passagens pela polícia - por furto e por roubo -, Ferreira foi preso à tarde. De acordo com o delegado de Bairro Novo, Paulo Dias, ele confessou os crimes e disse que a intenção era de roubar o caixa eletrônico do banco, derrubando-o com o trator. Como não conseguiu, roubou um Ford Ka que estava estacionado no local, com a intenção de fugir.

Ele foi autuado em flagrante por furto do trator e roubo do automóvel e seria encaminhado para o presídio Cotel, na região metropolitana. A máquina com rolo compressor tem circulação proibida em vias públicas, de acordo com a polícia, e é transportada em reboque específico. O equipamento estava a serviço de uma obra no corredor Norte-Sul de Olinda e tinha identificação do consórcio Emsa Aterpa.