Homem é preso em São Paulo com 17 cartões clonados Um homem foi preso em flagrante na noite de terça-feira, no Portal do Morumbi, zona oeste de São Paulo, com 17 cartões bancários clonados. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), para evitar ser preso o suspeito teria oferecido R$ 15 mil aos policiais que o autuaram e por isso, além de responder por estelionato também responderá por corrupção ativa.