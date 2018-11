Homem é preso na BA tentando extorquir pai de garoto Raimundo Santos, de 25 anos, foi preso em Ilhéus (BA), por tentativa de extorsão do engenheiro Antonio Carlos Ratto, de 57 anos, pai do menino Lucas Pereira, de 3 anos, desaparecido em 21 de junho. A tentativa de extorsão de Santos começou na semana passada, após a divulgação de que ele pagaria uma recompensa de R$ 30 mil por informações que levassem à localização de Lucas. O menino desapareceu de perto da casa da avó, quando brincava com o irmão de 8 anos. Em três ligações, Santos disse que Lucas estaria num sítio em Ilhéus e pediu ao engenheiro R$ 900 para alugar um carro e levar o menino até Guarulhos. Sem saber, estava sendo monitorado pela polícia. Ele informou o número da agência bancária e da conta corrente e foi detido ontem, quando terminava um telefonema para Ratto num orelhão.O pai tem distribuído panfletos com fotos do filho, mas algumas pessoas tentam se aproveitar da situação de desespero da família. "Isso sempre causa desgaste e malandro não falta", disse Ratto, que, apesar disso, mantém a recompensa. Santos foi ouvido pela polícia baiana e liberado. Seu indiciamento dependerá da Polícia Civil de São Carlos, que continua investigando o desaparecimento do menino. Ratto lamentou a perda de tempo com Santos e com outras pessoas que passam trotes, já que os telefonemas não cessam. "Tinha outras histórias mais engendradas", lembrou o engenheiro, acreditando que, com a prisão de Santos, os trotes terminem ou diminuam sensivelmente.