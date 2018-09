Homem é preso na Polônia por manter 3 brasileiros reféns

A polícia polonesa prendeu nesta segunda-feira um homem que mantinha três judeus brasileiros reféns dentro do quarto de um hotel em Varsóvia. De acordo com relatos da mídia local, os policiais conseguiram imobilizar o homem, de 23 anos e origem árabe, que teria se trancado no quarto com os brasileiros e ameaçado explodir uma bomba. Depois de se certificar que o rapaz não estava armado, os policiais invadiram o local e o dominaram. Os brasileiros escaparam ilesos. A polícia não divulgou o nome do agressor e disse que ele estava bêbado quando invadiu o quarto, no sexto andar do hotel Holiday Inn. Os jovens estavam em Varsóvia para participar de eventos que marcam o Holocausto dos judeus no campo de Auschwitz. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.