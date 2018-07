Homem é preso no Rio suspeito de mandar matar pai Antônio Fernando da Silva, atual proprietário do restaurante Rei do Bacalhau, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, foi preso hoje. Ele é suspeito de matar quatro pessoas desde 2007. De acordo com a Polícia Civil fluminense, ele teria contratado um matador para assassinar seu pai adotivo, de 75 anos, para receber o seguro de vida dele avaliado em R$ 2 milhões.