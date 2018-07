Homem é preso nos EUA por roubar tubarão de aquário

Um homem acusado de roubar um tubarão de um aquário em uma loja de peixes foi preso pela polícia do condado de Nassau, no Estado de Nova York, nos Estados Unidos. De acordo com a polícia, Elbert Starks roubou o tubarão-enfermeiro, avaliado em US$350 (R$816) da loja Total Aquarium, em Lynbrook. A polícia informou ainda que ele teria escondido o animal dentro de sua jaqueta e depois manteve o tubarão em sua casa, dentro de um tanque de quase 100 litros. Contatada pela BBC Brasil, a polícia local não soube informar o tamanho do tubarão roubado. Os animais da espécie têm tamanhos variados, mas podem chegar a 4m de comprimento. A polícia encontrou o tubarão ao revistar a residência de Stark durante a investigação de outro caso. Stark tinha sido acusado de ter roubado a carteira de uma funcionária de uma outra loja de animais de estimação, e de ter usado o cartão de crédito roubado para comprar uma enguia de US$300 (R$700). De acordo com o porta-voz da polícia, os funcionários da loja informaram a polícia sobre o roubo do cartão de crédito e descreveram o possível suspeito. Starks foi preso na última quarta-feira em seu trabalho, no Brooklyn, em Nova York, acusado de roubo. Segundo a polícia, o tubarão e a enguia foram recuperados na residência de Starks, ao lado de outras criaturas marítimas exóticas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.