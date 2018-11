Homem é preso por assaltar dez farmácias para roubar Viagra

A polícia da Espanha prendeu um homem suspeito de assaltar dez farmácias, roubando o dinheiro e todo o estoque de Viagra.

Os roubos, ocorridos na capital, Madri, começaram a ser notificados em janeiro.

As autoridades suspeitam que o assaltante, de 43 anos, estava vendendo os comprimidos no mercado negro, onde usuários estariam usando o medicamento com finalidades recreativas.

A combinação do remédio para combate à impotência à droga ilegal ecstasy é conhecida nos clubes noturnos europeus como "sexstasy".

O fabricante de Viagra, Pfizer, adverte que o produto só deve ser utilizado com recomendação médica.