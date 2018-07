Homem é preso por atropelar mulher após briga em bar

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o homem vai responder por tentativa de homicídio. Testemunhas contam que o homem estava envolvido em uma discussão, de onde saiu ameaçando as pessoas. Após algum tempo, ele voltou dirigindo um veículo em direção àqueles que o teriam agredido. A mulher de 24 anos foi atropelada e o carro que o gerente dirigia bateu em outros veículos que estavam estacionados.

O criminoso tentou fugir seguindo pela Rua Fradique Coutinho, mas acabou detido por agentes militares que faziam patrulhamento na região. Ele apresentava sinais de embriaguez, segundo policiais que o detiveram, e tinha um ferimento no rosto. Depois de ser atendido no Pronto Socorro da Lapa, o acusado foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para o teste alcoólico. A polícia não informou o resultado do laudo.

O carro que ele dirigiu no momento do crime foi apreendido e a ocorrência registrada no 14º Distrito Policial (Pinheiros) como tentativa de homicídio, atropelamento, embriaguez ao volante e fuga de local de acidente.