Homem é preso por espancar os filhos em Registro-SP

Segundo o delegado, o homem é considerado muito violento e tem várias passagens criminais. Por conta da violência, a esposa dele fugiu de casa, após também ser espancada constantemente. Amarildo disse ainda que Edson é acusado de tentar matar o próprio pai.

O suspeito foi preso em flagrante por crime de violência doméstica e está detido na cadeia pública do município. No entanto, segundo o delegado, Edson pode ser liberado em breve, após pagamento de fiança no valor de R$ 1 mil. A agressão contra os meninos ocorreu sem motivo, enquanto crianças brincavam com frutas no jardim da casa, explica o delegado. As crianças foram encaminhadas para um abrigo pelo Conselho Tutelar.