Homem é preso por furtar coleção de latas de cerveja

O garçom José Márcio Jesus da Anunciação, de 34 anos, foi surpreendido pela Polícia Militar quando deixava a residência que havia invadido no bairro da Enseada. Ele carregava uma caixa com 60 latinhas lacradas de cervejas. As cervejas eram de diferentes marcas e faziam parte de uma coleção.

A PM recebeu a denúncia de que a casa havia sido invadida e quando chegou ao local deparou-se com o ladrão desarmado. Indiciado em flagrante, Anunciação foi preso e as latinhas foram devolvidas ao proprietário do imóvel.