Homem é preso por matar delator de túnel em cadeia O Tribunal do Júri de São José do Rio Preto (SP) condenou ontem o vendedor Elder Daude dos Santos Ferreira, de 29 anos, a cumprir 15 anos e seis meses de prisão pelo assassinato de Willian Fracasso, morto com seis tiros em 10 de dezembro de 2000, na frente de um bar, por dois motociclistas. Ferreira foi acusado de tramar e dirigir a moto. Além do homicídio, ele foi condenado a cumprir mais três meses de prisão por, durante o crime, causar ferimentos em uma pessoa que também estava no bar, no bairro Solo Sagrado.