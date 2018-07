Homem é preso por roubar aparelhagem de boate em SP Um homem acabou preso em flagrante por policias militares depois de roubar o aparelho de som de uma danceteria em Ourinhos (SP). O furto aconteceu por volta das 17h30 de ontem. O jardineiro, de 22 anos, estava na danceteria, localizada na Avenida Hassib Mofarrej, no bairro Nova Ourinhos, quando foi visto saindo correndo do estabelecimento com uma blusa e um aparelho de som. Policiais militares foram chamados para atender a ocorrência e conseguiram prender o suspeito. O caso foi registrado como furto na Delegacia Seccional da cidade.