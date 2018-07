Homem é preso por suspeita de matar mulher em motel

Quatro horas depois, Costa apareceu sozinho na recepção do local, pagou a conta de R$ 41 e disse que sua acompanhante sairia depois. A recepcionista, obedecendo as normas do estabelecimento, decidiu averiguar a informação. Ela ligou para o quarto do casal, porém, não foi atendida. Decidiu, então, ir até o local. Ao chegar no apartamento, encontrou a mulher deitada, no chão do banheiro, com vários ferimentos no corpo.

Quando voltou para a recepção, Costa não estava mais lá. Ele teria aproveitado a abertura do portão para a saída de um outro casal para fugir. A recepcionista ligou para a Polícia Militar, que chegou ao local e identificou o suspeito por meio dos documentos que ele havia entregue na entrada do motel e pelas imagens gravadas nas câmeras de segurança.

Costa foi encontrado pouco depois na Rodoviária de Limeira, onde já havia comprado uma passagem para Rio Claro, também no interior. Na delegacia, ele confessou o crime. Entretanto, disse que foi um acidente.

Ele contou à polícia que ele e sua companheira foram à Limeira para se divertir durante o fim de semana. Entretanto, ele teria flagrado Adriana beijando um ex-namorado. No motel, em uma conversa, o assunto foi citado, o que teria iniciado a discussão. Ele afirma que se descontrolou e passou a agredir a mulher que, de acordo com a versão dele, se desequilibrou e bateu a cabeça no vaso sanitário.

Ainda segundo a secretaria, o caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Limeira. Costa foi indiciado por homicídio simples.