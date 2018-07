Homem é preso por vender atestados médicos em SP Policiais civis prenderam em flagrante um comerciante de 46 anos na manhã de hoje acusado de vender atestados médicos na Praça da Sé, no centro de São Paulo. Os policiais foram até a região para checar uma denúncia quando abordaram o comerciante vendendo atestados com carimbos de médicos. Ele já havia sido detido em julho deste ano, pelo mesmo crime. Foram apreendidos onze atestados de saúde, dois carimbos, um celular e R$ 20 em dinheiro. O caso foi registrado como falsidade ideológica no 1ºDP (Sé).